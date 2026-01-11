Quinze novas bordadeiras terminam curso de formação profissional em Bordado Madeira

Quinze formandas terminaram, na sexta-feira, a componente formativa teórica e prática do Curso de Bordado da Madeira promovido pela COMPETIR – Formação & Serviços. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, entidade promotora e acolhedora desta formação.

Este foi o primeiro curso profissional na área, desenvolvido entre Setembro de 2025 e Janeiro de 2026 nas instalações do IVBAM. Todas as formandas encontravam-se em situação de desemprego e participaram num percurso formativo estruturado em 9 módulos, "orientado por um total de cinco formadoras, combinando saberes teóricos e práticos essenciais à aprendizagem e valorização do ofício de bordadeira".

"Durante a formação, as participantes tiveram a oportunidade de aprofundar conhecimentos fundamentais para a continuidade e salvaguarda do Bordado da Madeira, nomeadamente o seu processo produtivo, a leitura e interpretação da codificação associada aos desenhos estampados, correcta execução dos pontos do Bordado da Madeira, bem como o contacto aprofundado com as matérias-primas, equipamentos e utensílios adequados à execução desta arte tradicional", explica nota à imprensa, emitida pelo IVBAM. A abordagem permitiu consolidar competências técnicas e reforçar a compreensão do rigor, da autenticidade e da qualidade que distinguem o Bordado da Madeira.

Após esta componente formativa, segue-se agora o estágio em contexto profissional, que decorre entre 12 de Janeiro e 13 de Março, com uma carga horária de sete horas diárias, cinco dias por semana. As formandas serão integradas em diferentes entidades do sector ou em entidades que estejam relacionadas com a formação e aprendizagem do Bordado da Madeira, nomeadamente, Abreu & Araújo, Gês Bordados, Luís de Sousa – Casa do Turista, Divisão de Dinamização Rural da Direcção Regional da Agricultura, Ateliê Hugo Santos e Centro Comunitário do Regional.

"Este projeto assume particular relevância para a transmissão do conhecimento da técnica do Bordado da Madeira, contribuindo para a valorização do ofício de bordadeira e para a preservação de uma atividade profundamente enraizada na identidade cultural da Região Autónoma da Madeira. A aposta na formação de novos agentes qualificados representa um passo decisivo na continuidade deste património, assegurando a sua projecção futura e o seu reconhecimento enquanto expressão singular da cultura madeirense", termina o comunicado.