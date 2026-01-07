PSD contra limite de mandatos que pode afectar projectos em curso nas escolas

Ricardo Nascimento não concorda com a limitação de mandatos nos órgãos das escolas porque considera que essa medida iria "colocar em causa a própria democraticidade das escolas".

O deputado do PSD, ex-autarca da Ribeira Brava e professor, teme que uma limitação de três mandatos consecutivos possa "afastar docentes com mérito comprovado na liderança".

Por outro lado, lembra que, no modelo em vigor, qualquer professor que reúna as condições necessárias "pode concorrer".