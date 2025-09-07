Portugal recupera em Budapeste e começa a preparar Hungria

Portugal faz hoje trabalho de recuperação já em Budapeste e começa a preparar o duelo com a Hungria, na terça-feira, para a segunda jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Mundial2026 de futebol.

Logo após bater em Erevan a Arménia por 5-0, no arranque luso na qualificação, a seleção nacional viajou para Budapeste, tendo chegado de madrugada à capital húngara, e vai fazer trabalho de recuperação sobretudo com os jogadores mais utilizados em solo arménio.

Como é habitual com o selecionador Roberto Martínez, o dia após o jogos é sempre fechado para os jornalistas, não havendo qualquer atividade agendada para a comunicação social.

Na segunda-feira, Portugal já treina na Puskas Arena, palco da partida frente à Hungria, que está agendada para as 20:45 locais (19:45 horas de Lisboa).