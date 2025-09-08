Governo francês cai após chumbo de voto de confiança no parlamento
O primeiro-ministro francês, François Bayrou, perdeu hoje por ampla margem o voto de confiança que havia pedido na Assembleia Nacional, e deverá apresentar a demissão na terça-feira, após apenas nove meses no cargo.
Um total de 364 deputados chumbaram a moção de confiança, contra 194 votos a favor, forçando a queda do Governo liderado por Bayrou, que terá agora de apresentar a renúncia ao Presidente francês, Emmanuel Macron, possivelmente já na terça-feira.