Zelensky em Damasco para conversações com Presidente sírio

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje a Damasco para conversações com o homólogo sírio, Ahmed al-Sharaa, disse uma fonte oficial.

Na reunião, os dois líderes vão debater a "cooperação entre os dois países" e "a situação de segurança na região", acrescentou a mesma fonte.

Zelensky viajou acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan.

Antes, Volodymyr Zelensky esteve em Istambul, para um encontro com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Estamos a trabalhar no reforço da nossa parceria para assegurar a proteção efetiva das vidas humanas, promover a estabilidade e garantir a segurança na Europa, bem como no Médio Oriente. Os esforços conjuntos dão sempre melhores resultados", disse Zelensky, numa mensagem publicada numa rede social.

Desde o início da guerra no Médio Oriente, no final de fevereiro, Kiev procura valorizar a experiência na defesa antiaérea contra os drones de conceção iraniana Shahed, utilizados pela Rússia.