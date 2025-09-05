Movimento Ribeira Brava em Primeiro promete "governar com transparência, responsabilidade e respeito"

O movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1), candidato à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, destacou esta sexta-feira, 5 de Setembro, que a sua prioridade é "governar com transparência, responsabilidade e respeito pela população".

Em nota emitida, o cabeça-de-lista Marco Martins elenca os objectivos da candidatura, sublinhando que, na governação autárquica, pretende "dar mais força às freguesias, com meio milhão de euros anuais para cada junta, atendimento directo às terças-feiras nas freguesias e às quintas-feiras na Câmara, reuniões trimestrais com todas as juntas, e o fim dos privilégios, os eleitos não terão carros pagos pelo município".

A política tem de voltar a ser serviço e não privilégio. É por isso que vamos acabar com os carros para eleitos e investir esse dinheiro onde realmente faz falta: nas pessoas e nas freguesias. Marco Martins

Reforçar a Universidade Sénior é outros dos objectivos, com o RB1 a prometer "um espaço definitivo e transporte próprio, porque envelhecer com dignidade é um direito que nunca vamos descurar".

O programa do RB1 inclui também a sensibilização do Governo Regional para a requalificação da frente-mar da Ribeira Brava, transformando-a numa zona moderna, segura e atrativa.

Outro ponto estratégico apontado é a defesa da construção de um auditório no concelho, que permita acolher grandes eventos culturais e artísticos.

“A Ribeira Brava merece equipamentos à altura da sua história e potencial. A frente-mar tem de ser requalificada e o nosso concelho precisa de um auditório que valorize a cultura e dê palco ao talento local”, afirma Marco Martins.

O RB1 propõe ainda a recuperação e conversão de antigas escolas e edifícios públicos em habitação, como forma de fixar e apoiar os jovens casais ribeirabravenses, "permitindo que escolham viver e construir futuro no concelho".

Além disso, há a ideia de realizar encontros anuais com os jovens estudantes do concelho, criando um espaço de diálogo para ouvir ideias e projectos que possam enriquecer a governação.

“A juventude é a força do futuro. Queremos fixar os nossos jovens no concelho, dar-lhes habitação acessível e criar momentos de escuta ativa, para que sejam parte da solução e não apenas espectadores”, reforça Marco Martins.

O programa da candidatura integra ainda: mais apoio a idosos, doentes oncológicos e famílias carenciadas, habitação acessível e redução de impostos injustos; manuais gratuitos de inglês, apoio às famílias, biblioteca móvel, encontros anuais com estudantes e medidas concretas de empregabilidade jovem; um Conselho Consultivo Empresarial, novas feiras, miradouros requalificados e comércio local reforçado; reformulação da estação intermodal, plataformas multifuncionais e corredores verdes que ligam a nossa terra; reabilitar os centros das freguesias, recuperar edifícios em habitação jovem e melhorar cemitérios e espaços públicos; mais ecopontos, energia limpa e concelho mais verde e florido; Balcão de Agricultura, produção biológica e mercado “Da Terra à Mesa”; construção de um auditório, apoio às associações e novos eventos culturais; Plano Municipal de Emergência atualizado, terrenos limpos e apoio aos Bombeiros.