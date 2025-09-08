Monte preparava-se para receber casamento real há 30 anos

A igreja do Monte preparava-se, há 30 anos, para receber um casamento real, um evento muito pouco comum na Região. Tratava-se da união entre Leopold d'Arenberg com a condessa Isabel Stolberg.

Os príncipes têm a nacionalidade belga, com raízes na família real portuguesa. A escolha da Madeira para o casamento estava relacionada com o facto de estar sepultado na igreja do Monte o imperador Carlos de Habsurgo, que faz parte da mesma linhagem da família dos noivos.

Esta era a notícia publicada a 8 de Setembro. Já no dia 10, o DIÁRIO dava conta dos desenvolvimentos deste casamento.

Foram inúmeras as pessoas que acorreram ao Monte para assistir a este casamento real. A noiva foi recebida com um tapete de flores. A eucaristia foi celebrada pelo padre Manuel Romão, pároco do Monte, e pelos padres Jean-Pierre Tytgat e Michael Prader. Foi cantada pelo Coro de Câmara da Madeira.

Além disso 25 carros-cesto foram enfeitados com flores.