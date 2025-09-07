Prepare-se para usar o guarda-chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 7 de Setembro, na Madeira, períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas a partir da manhã. A costa norte e as regiões montanhosas da ilha estão sob aviso amarelo devido à precipitação, que poderá ser por vezes forte e persistente, a partir das 12 horas.

A temperatura deverá subir ligeiramente nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte, tornando-se gradualmente de oeste/noroeste a partir da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 23 e os 27 ºC no Funchal e os 21 e 26 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste a partir da tarde. na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 metro, tornando-se gradualmente ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 22 e os 24 ºC.