 DNOTICIAS.PT
Desporto

Marítimo oficializa Adrián Butzke como reforço para o ataque

Foto Hélder Santos/ASPRESS
Foto Hélder Santos/ASPRESS

Adrián Butzke foi há instantes oficializado como  o mais recente reforço do Club Sport Marítimo.

Depois do DIÁRIO já o ter anunciado como reforço dos verde-rubros, oriundo do Vitória SC, na passada sexta-feira, a colectividade apresentou hoje o seu novo reforço para o ataque no seu site oficial.

"O avançado espanhol, de 26 anos, assinou um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção e chega à Madeira para reforçar o setor ofensivo da equipa orientada por Vítor Matos", pode ler-se na noticia publicada no site do Marítimo.

0
 Comentários