Marítimo oficializa Adrián Butzke como reforço para o ataque
Adrián Butzke foi há instantes oficializado como o mais recente reforço do Club Sport Marítimo.
Depois do DIÁRIO já o ter anunciado como reforço dos verde-rubros, oriundo do Vitória SC, na passada sexta-feira, a colectividade apresentou hoje o seu novo reforço para o ataque no seu site oficial.
"O avançado espanhol, de 26 anos, assinou um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção e chega à Madeira para reforçar o setor ofensivo da equipa orientada por Vítor Matos", pode ler-se na noticia publicada no site do Marítimo.