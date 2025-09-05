Pavlidis marca e assiste no triunfo da Grécia, França e Itália vencem

O avançado do Benfica Pavlidis marcou um e assistiu dois dos golos da goleada da Grécia ante a Bielorrússia (5-1), na entrada vitoriosa dos gregos no Grupo C da fase de qualificação europeia para o Mundial2026 de futebol.

Pavlidis assistiu Karetsas logo aos três minutos e, depois, fez o 2-0, aos 17, antes de Bakasetas, a passe do defesa do Sporting Vagiannidis, ampliar o marcador, aos 21, com Kourbelis a conseguir o quarto ainda antes do intervalo, aos 36.

Tzolis, de novo a passe do ponta de lança 'encarnado', fez o 5-0 aos 63, e Pavlidis saiu de campo, rendido pelo 'leão' Ioannidis, aos 73, já depois do 5-1, tento de consolação apontado de penálti por Barkovskiy (72) para os bielorrussos, em que Melnichenko, do FC Porto B, foi titular.

Os gregos entraram a vencer numa 'poule' em que a Dinamarca, com o médio do Sporting Morten Hjulmand titular e o jogador do FC Porto Froholdt suplente utilizado, empatou sem golos com a Escócia.

Numa 'poule' D difícil, o Azerbaijão treinado por Fernando Santos entrou a perder, numa visita a Reiquiavique que se saldou por uma derrota por 5-0, continuando à procura de uma primeira vitória pelos azeris, que orientou em 11 encontros (dois empates e nove derrotas, quatro golos marcados e 24 sofridos).

Em Wroclaw, 'casa emprestada' da Ucrânia, golos de Michael Olise (10) e Mbappé (82) garantiram a entrada com o pé direito da França, em dia difícil para o guarda-redes Trubin e o médio Sudakov, do Benfica, pelos ucranianos.

Quem também goleou foi a Itália, no terceiro jogo que disputou no grupo I, chegando aos seis pontos, a três de Israel, que bateu Moldova (4-0), segunda classificada, e a seis dos noruegueses, líderes, tendo uma partida a menos que ambos.

Depois de ser goleado na Noruega (3-0), a equipa transalpina bateu os moldavos e, hoje, venceu com tentos na segunda parte, por Kean (58), Retegui (69 e 89), Raspadori (71) e Bastoni (90+2).

A estreia de Gennaro Gattuso no comando técnico foi, então, coroada de êxito, antes do confronto com Israel, daqui a três dias, que pode deixar os italianos em posição de play-off.

Um golo em cima dos 90, de Vipotnik, negou à Suécia uma vitória em casa da Eslovénia, que forçou o empate a duas bolas, num grupo B em que a Suíça goleou Kosovo (4-0) a abrir, com 'bis' de Embolo (25 e 45) e tentos de Akanji (22) e Widmer (25).

A República Chegou aos 12 pontos, em 15 possíveis, na liderança do Grupo L, ao vencer em Montenegro por 2-0, seguindo a Croácia na perseguição, com nove e menos dois jogos, tendo hoje vencido nas Ilhas Faroé com um tento solitário de Kramaric (31), com o avançado do Benfica Ivanovic lançado aos 51.