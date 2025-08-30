Bayern Munique soma segundo triunfo na Liga alemã, mas com sofrimento
O Bayern Munique conseguiu hoje a segunda vitória em outros tantos encontros na Liga alemã de futebol, ao vencer em casa do Augsburgo, por 3-2, num jogo em que esteve a vencer por 3-0, mas acabou a sofrer.
Serge Gnabry (28 minutos), o colombiano Luis Díaz (45+4), ex-FC Porto, e o francês Michael Olise (48) deram uma vantagem confortável aos bávaros, que tiveram o português Raphäel Guerreiro no 'onze' desde os 86.
Contudo, o Augsburgo, que também tinha vencido na primeira jornada, conseguiu reduzir pelo croata Kristijan Jakic (53) e por Mert Komur (76), dispondo ainda de mais algumas oportunidades para empatar.
Com este triunfo, o Bayern, um dos adversários do Sporting na Liga dos Campeões, junta-se ao Eintracht Frankfurt como as duas equipas 100% vitoriosas, às quais ainda se podem juntar Wolfsburgo, Union Berlim e Colónia, que apenas jogam no domingo.
O Eintracht Frankfurt venceu fora o Hoffenheim (3-1), com o japonês Ritsu Doan esteve em grande destaque, ao bisar na primeira parte, aos 17 e 27 minutos, antes de assistir para o 3-0, de Can Yilmaz Uzun (51), com Grischa Promel (90+1) a reduzir para a equipa da casa.
Campeão há duas temporadas, o Bayer Leverkusen, um dos adversários do Benfica na Liga dos Campeões, continua sem qualquer triunfo, e hoje empatou a três golos em casa do Werder Bremen, sofrendo a igualdade aos 90+4 minutos, por Karim Coulibaly, com as duas equipas a somarem o primeiro ponto.
Patrik Schick (05 minutos) e o norte-americano Malik Tillman (35) colocaram os 'farmacêuticos' a vencer por 2-0, com o austríaco Romano Schmid (44), de penálti, a reduzir para os 'verdes', que ficaram com menos um aos 63, um minuto antes de o avançado checo bisar de penálti e fazer o 3-1. O suíço Isaac Schmidt (76) reduziu antes de Coulibaly empatar.
O Leipzig somou os primeiros pontos na presente edição da Bundesliga, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Heidenheim, por 2-0, com golos do austríaco Christoph Baumgartner (48 minutos) e do brasileiro Rômulo Cardoso (78).
Um golo do espanhol Chema Andrés (79) permitiu ao Estugarda estrear-se a vencer, depois de um empate na primeira ronda, ao bater em casa o Borussia Mönchengladbach, por 1-0.