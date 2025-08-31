Secretária da Saúde sensibiliza para prevenção de comportamentos aditivos no 'Summer Fest'

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, acompanhada pelo director da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), Nelson Carvalho, participou, ontem, numa ação de sensibilização, inserida campanha ‘+ Verão… Sem Drogas’, que decorreu no Parque de Santa Catarina, onde se realizou o 'Summer Fest'.

Este projecto tem por base a prevenção dos comportamentos aditivos e dependências e da redução de riscos e minimização de danos associados ao consumo de substâncias psicoativas.

“Os principais objetivos deste projecto consistem em informar a população sobre os riscos da experimentação, uso, abuso e policonsumo de substâncias psicoativas e os riscos associados, assim como as consequências inerentes à condução sob o efeito de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, comportamentos sexuais de risco e violência, bem como disseminar mensagens alusivas à promoção da saúde”, explica a secretária com a tutela da Saúde citada em nota de imprensa.

Refira-se que a UCAD tem dinamizado estas acções nas principais festas e arraiais da Região Autónoma da Madeira, "com o intuito de sensibilizar a população em geral, com maior ênfase nos jovens e jovens adultos".

O projecto conta com diversas parcerias, tais como: autarquias dos diversos concelhos da Região, a Universidade da Madeira, a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny e a Polícia de Segurança Pública, que acompanha a equipa nas intervenções e realiza testes de alcoolémia à população.