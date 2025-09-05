Programa 'Táxis + 75' da CMF concede apoio de mais de 240 euros por ano

O Grupo Municipal PSD/CDS destacou esta sexta-feira, 5 de Setembro, o programa 'Táxis + 75' implementado pela Câmara Municipal do Funchal.

Em nota emitida, a social-democrata Vera Duarte sublinha que a medida confirma o compromisso do actual executivo municipal "com a longevidade e com a qualidade de vida da população em qualquer que seja a fase da vida”.

A deputada municipal lembra que o apoio ascende aos 240 euros por ano e está direccionado aos munícipes com mais de 75 anos. "É uma forma de quebrar o isolamento e facilitar a mobilidade de uma franja mais vulnerável e que, muitas vezes, tem, até, mais dificuldade em se deslocar nos transportes coletivos”, aponta.

Vera Duarte reitera que se trata de um investimento na ordem de um milhão de euros, proveniente do orçamento municipal. O objectivo, disse, é que o apoio "chegue a cerca de 5000 munícipes", para isso “os candidatos devem ser residentes no Funchal, ter naturalmente 75 ou mais anos e possuir Cartão do Munícipe para poder efectuar a sua candidatura".

Os interessados podem pedir apoio na Loja do Munícipe, presencialmente, ou através do CIGMA - Centro Integrado de Gestão Municipal do Funchal.