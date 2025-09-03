APPDA apoia 140 pessoas e sensibiliza para o autismo

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira (APPDA – Madeira) presta actualmente apoio a 140 pessoas, entre crianças, jovens e adultos com Perturbações do Desenvolvimento e do Espectro do Autismo (PDEA) e respectivos pais.

A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) recebeu, esta quarta-feira, a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, um encontro que serviu para ouvir os pais e a direcção desta associação.

“Instituições como a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira são nossos parceiros essenciais, os nossos braços junto da população mais fragilizada”, afirmou a governante, durante a visita à APPDA.

Para Paula Margarido, estes encontros são fundamentais para que juntos, instituições e Governo Regional, possam encontrar novas respostas e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido.

Sediada na Avenida Luís de Camões, no Bairro do Hospital, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira promove a formação e a educação das pessoas com perturbações do desenvolvimento do espectro autista, sendo sua principal missão a promoção da qualidade de vida das pessoas com PDEA.

A IPSS dispõe de um Centro de Apoio Terapêutico (CAT), a funcionar das 9 às 17h30, de um Centro de Férias Inclusivo e de um Centro de Atividades Diárias, para além do Gabinete de Informação e Apoio Social.