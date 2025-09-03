Carlos Moedas manda suspender operações dos ascensores da Bica e do Lavra e do Funicular da Graça

O presidente da Câmara de Lisboa mandou suspender "de imediato" as operações dos ascensores da Bica e do Lavra e do Funicular da Graça para os equipamentos serem inspecionados, disse hoje fonte do gabinete de Carlos Moedas.

"O presidente da Câmara Municipal de Lisboa deu instruções às empresas municipais para suspenderem, de imediato, as operações dos ascensores da cidade - Bica e Lavra - e do Funicular da Graça, e para realizarem vistorias técnicas a estes equipamentos", disse a fonte numa nota enviada à Lusa.

A decisão de Carlos Moedas segue-se ao descarrilamento, esta tarde, do ascensor da Glória, que causou a morte a 15 pessoas e feriu 18, das quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Todos criados pelo engenheiro Raoul Mesnier de Ponsar, os elevadores do Lavra, da Glória e da Bica também são geridos pela Carris, tal como o Funicular da Graça.

O do Lavra liga a rua Câmara Pestana e o Largo da Anunciada (perpendicular à Avenida da Liberdade), enquanto o elevador da Bica liga a Rua de São Paulo ao Largo do Calhariz e o Funicular da Graça faz a ligação entre o Martim Moniz e o Largo da Graça.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decretou três de luto municipal.