Mais de 20 concelhos do continente em perigo máximo de incêndio

Mais de 20 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos do interior norte e centro e Algarve em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai desagravar no sábado.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e Algarve, chuva fraca no litoral norte e centro, vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 09 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 20 (em Viana do Castelo) e os 29 (em Évora e Faro).