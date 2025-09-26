Filipinas evacuam 400.000 pessoas e confirmam três mortes com passagem do tufão Bualoi

As autoridades das Filipinas evacuaram 400.000 habitantes e confirmaram a morte de, pelo menos, três pessoas hoje, após a passagem do tufão Bualoi sobre o arquipélago, escassos dias depois da passagem do supertufão Ragasa.

Claudio Yugot, responsável pela Proteção Civil na região de Bicol, que abrange o sul de Luzon, anunciou hoje em conferência de imprensa que três pessoas morreram quando paredes desabaram e árvores foram arrancadas pela passagem da Bualoi.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram pessoas a usar barcos ou a caminhar em águas que chegavam à cintura para se deslocarem nas ruas inundadas mais a sul, nas ilhas Visayas, no centro das Filipinas.

Entretanto, milhares de pessoas continuam deslocadas em consequência da passagem do supertufão Ragasa, que atravessou o extremo norte do país e causou, pelo menos, nove mortes no início da semana.

Intense winds and heavy rains felt in Calbayog City, Samar last night as Typhoon #OpongPH / #BUALOI intensified before making landfall. The area was placed under Signal No. 4 during the time.



Essas tempestades ocorrem num momento em que cresce a indignação da população filipina com um escândalo de corrupção que envolve projetos falsos de infraestruturas contra inundações, que terão custado milhares de milhões de euros aos contribuintes.

Todos os anos, pelo menos 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres do país geralmente as mais afetadas.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas estão a provocar fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo.

O tufão Bualoi atingiu o centro das Filipinas na noite de quinta-feira com rajadas de vento de até 165 quilómetros por hora. O ciclone, conhecido no arquipélago como Opong, subuiu à categoria de tufão na noite passada e atingiu terra pela primeira vez na província de Samar Oriental antes da meia-noite, segundo a agência meteorológica filipina (Pagasa).

Em seguida, atingiu pela segunda vez a costa por volta das 04:00 horas locais (20:00 de quinta-feira TMG) em Masbate. Entretanto, rebaixado para a categoria de tempestade tropical severa, com ventos sustentados de até 110 quilómetros por hora e rajadas de até 150, a Bualoi vai continuar a avançar em direção noroeste, prevendo-se que afete várias províncias centrais, mas sem passar diretamente pela capital, Manila, de acordo com a Pagasa.

O Governo das Filipinas ordenou evacuações preventivas na quinta-feira e hoje as instituições públicas e as escolas permaneceram fechadas, tanto na capital como em várias províncias.