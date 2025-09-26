Trump assina ordem executiva garantido operação "segura" da rede social TikTok

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou ontem uma ordem executiva que garante a operação "segura" e legal da rede social TikTok nos Estados Unidos (EUA), disse o vice-presidente dos EUA.

"Houve alguma resistência por parte da China, mas o nosso principal objetivo era garantir a operação do TikTok, protegendo a privacidade dos dados dos americanos, conforme exigido por lei", disse o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, durante a cerimónia de assinatura.

Em 2024, o Congresso norte-americano anunciou que, para proteger a segurança dos EUA, o TikTok deve ser encerrado no país caso não seja estabelecida uma empresa norte-americana para operar a aplicação nos EUA.

Trump prolongou várias vezes o prazo para a venda da aplicação, exigida pela lei aprovada em 2024, que visava responder a preocupações de segurança nacional e privacidade dos dados.

Na segunda-feira a Associated Press noticiou que a empresa norte-americana de tecnologia Oracle vai liderar a supervisão do algoritmo e da segurança do TikTok nos EUA.

J.D. Vance disse ainda que acordo assinado ontem "significa que os americanos podem continuar a utilizar o TikTok, e com mais tranquilidade do que antes, uma vez que os seus dados serão protegidos e não serão utilizados como ferramenta de propaganda contra o público".

J.D. Vance indicou também que a Oracle, já armazenava dados no TikTok mesmo quando a ByteDance controlava a rede social nos EUA.

Sobre o algoritmo da rede social de vídeos, o vice-presidente disse que o acordo "garante que a (nova) empresa americana e os investidores americanos terão o controlo total sobre o mesmo".

Trump reiterou o que disse no passado fim de semana, quando indicou que as empresas tecnológicas Oracle, Dell ou o grupo de media do empresário Rupert Murdoch farão parte do conselho de administração da nova empresa americana do TikTok, na qual a empresa-mãe da rede social de vídeos, ByteDance, terá uma presença mínima.

Os detalhes ainda não foram finalizados, mas a participação total do grupo de investimento no novo empreendimento seria de cerca de 80%, enquanto a ByteDance deverá ter uma participação de 20% ou menos no novo conselho.

As preocupações com a segurança norte-americana são a razão da proposta para controlar as operações, sendo que as autoridades dos EUA alertaram que o algoritmo da ByteDance pode ser manipulado pelas autoridades chinesas para moldar o conteúdo do TikTok de uma forma difícil de detetar.