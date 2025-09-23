PAN com aposta na mobilidade amiga do Ambiente para o Funchal

A candidatura do PAN à Câmara Municipal do Funchal defende uma aposta na sustentabilidade e na mobilidade amiga do ambiente para o concelho. Entre as propostas apresentadas consta a criação de frotas municipais para transporte escolar e sénior, "através da união de sinergias entre a companhia de autocarros, as escolas e Juntas de Freguesia".

"Sabemos que as horas de ponta são caóticas no Funchal, as pessoas acabam por sair todas à mesma hora para colocar os/as filhos/as na escola. Os autocarros vão muitas vezes cheios e há pessoas que acabam por ter de ficar de fora à espera do próximo. Queremos garantir que os/as trabalhadores/as do Funchal tenham verdadeiras condições para apostar no transporte público, evitando o aumento do fluxo de carros e despesas com estacionamento. Nesse sentido, consideramos que seria fundamental unir sinergias entre as entidades escolares, a companhia de autocarros e as juntas de freguesia, no sentido de garantir autocarros e rotas especificas destinada apenas aos estudantes e autocarros adaptados, mais pequenos para a população sénior.", refere a cabeça-de-lista Mónica Freitas.

A candidata aponta ainda a necessidade de criação de uma app municipal para monitorização de horários em tempo real e planeamento de rotas dentro da cidade. No fundo, seria uma forma de evitar zonas de maior trânsito e acesso a estacionamentos livres, evitando congestionamentos.

"Acreditamos que poderia de facto ser também uma medida importante, a criação de parques de estacionamento gratuitos em zonas periféricas com ligação direta por transporte público ao centro da cidade", indica Mónica Freitas.

A cabeça-de-lista diz ser preciso devolver ao Funchal qualidade de vida quer a residentes quer a trabalhadores, considerando fundamental solucionar o problema do trânsito, dos estacionamentos e dos custos acrescidos a quem trabalha no centro da capital.

"Não basta incentivar as pessoas a usar os transportes públicos, é preciso criar condições para torná-los apelativos. No nosso entender isso passa por garantir segurança, conforto, horários ajustados e rotas alternativas."