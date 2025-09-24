"Falta de iluminação no Funchal obriga os cidadãos a andar às apalpadelas "

A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) ao Funchal realizou uma iniciativa política para denunciar a falta de iluminação pública na capital madeirense, sublinhando que muitas zonas, incluindo áreas centrais, ficam "demasiado escuras" durante a noite.

Como exemplo, a candidata Raquel Coelho apontou a Avenida Zarco, que, segundo afirma, permanece mal iluminada, prejudicando tanto a segurança como a imagem da cidade.

Raquel Coelho reforçou que os cidadãos chegam a andar às "apalpadelas" devido à fraca iluminação em várias artérias. "Estamos a falar de uma questão de segurança e de imagem da cidade do Funchal", sublinhou.

O PTP considera importante que haja uma redução da iluminação perto do mar para proteger as aves marinhas, mas que dentro da cidade tem de ser reforçada a iluminação, sobretudo nos edifícios.