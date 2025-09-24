Hugo Marques recusa cenário de estagnação e promete plano estratégico de mobilidade

O candidato do PS, Hugo Marques, reconheceu que “há sempre coisas que ficam por fazer”, mas rejeitou o diagnóstico de estagnação apontado pelos adversários. Recordou que intempéries, emergências sociais e a pandemia obrigaram a reajustar prioridades, deixando algumas metas por cumprir.

Entre os exemplos, destacou a revisão do Plano Director Municipal (PDM), em curso desde 2009. Admitiu atrasos de três a quatro anos por falhas de cartografia e adaptações legais, mas defendeu que “um documento tão importante para Machico não deve ser sujeito a discussão pública em plena campanha”, remetendo essa responsabilidade para o próximo executivo.

Na habitação, assumiu que a Estratégia Local não atingiu os objectivos esperados devido a falhas do modelo nacional, mas garantiu que 15 candidaturas foram submetidas. Caso não sejam aprovadas, prometeu encontrar “outros apoios municipais” para reabilitar habitações.

Sobre obras e arruamentos, Marques assegurou que “todas as freguesias tiveram intervenções” e que muitas famílias passaram a ter acesso de carro às suas casas. Defendeu, contudo, que o futuro exige um plano estratégico de mobilidade que retire automóveis do centro da cidade. “Os carros não vão tomar café nem almoçar. O que precisamos é de ruas que devolvam vida e convivência aos cidadãos”, afirmou.

Questionado sobre a falta de estacionamento, Luís Ferreira, candidato da coligação PSD/CDS, acusou o executivo socialista de não dar resposta às necessidades do concelho. Hugo Marques reconheceu que “é preciso mais”, mas lembrou que Machico continua a ser “uma das cidades da Madeira com maior capacidade nesta área”. E ironizou: “Muitos desses parques foram feitos por executivos do PSD, mas pagos pelo PS”.

O socialista revelou ainda um projeto para a Zona da Graça, junto à Santa Casa, que integrará estacionamento, habitação e a ampliação da instituição. “Temos já o terreno e os projetos para responder a estas três necessidades. A criação de novos lugares de estacionamento será uma prioridade do próximo mandato”, garantiu.