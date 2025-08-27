PortugaI bate Itália por 7-4, a 'cumprir calendário' no Europeu sub-19 de hóquei

Portugal, que já estava apurado para as meias-finais, fechou hoje, em Viareggio, a primeira fase do Campeonato da Europa sub-19 de hóquei em patins com uma vitória por 7-4 sobre a Itália.

A 'cumprir calendário', os jovens lusos sabiam desde a jornada anterior, disputada na terça-feira, que iam ganhar o Grupo A, qualquer que fosse o resultado de hoje.

O Grupo A da competição, que reúne as quatro seleções mais fortes, vê o vencedor avançar diretamente para as 'meias', com os posicionados entre o segundo e o quarto lugares a cruzarem, nos quartos de final, com as três seleções do Grupo B, as mais fracas, na edição anterior.

Portugal conseguiu assim um dia de descanso e só regressa ao PalaBarsacchi de Viareggio na sexta-feira. Antes, na quinta-feira, jogarão Suíça-Itália, Alemanha-França e Espanha-Inglaterra.

No jogo de hoje os lusos, que procuram o terceiro título consecutivo, já venciam por 4-2 ao intervalo, num jogo que tinha poucos motivos de empenho para ambos os lados.

Marcaram por Portugal Tomás Santos e Diogo Duarte, com dois golos cada, e Martim Lopes, Simão Silva e Rodrigo Preciso, com um. Os golos italianos foram de Giovanni Monticelli, que 'bisou', e ainda de Francesco Crocco e Adriano Maggi.