Green Market atrai artistas internacionais

A segunda edição do Green Market Madeira, promovido pelo Falésia Ateliê e com apoio da Câmara Municipal, na Praceta da Calheta, está a superar todas as expectativas de participação. Desde a sua criação, em 2023, o evento tem vindo a crescer, afirmando-se como uma referência regional na promoção de práticas de consumo consciente e ecológico.

Com entrada livre, o mercado reúne cerca de 50 participantes rotativos ao longo de dois dias, incluindo artesãos, produtores e pequenas marcas regionais que apostam na sustentabilidade. “É muito gratificante ver o movimento de visitantes, a participação da comunidade e a adesão crescente das marcas. O Green Market Madeira mostra que é possível consumir de forma responsável, privilegiando projetos locais e reduzindo o impacto ambiental”, sublinhou Carlota Gouveia, da organização.

Para além de dar visibilidade a marcas regionais, o evento tem também um papel impulsionador, ajudando pequenos produtores a reformular os seus projectos e a adaptarem-se ao conceito de economia circular. O networking criado no espaço é igualmente destacado pelas organizadoras como uma mais-valia, permitindo a criação de parcerias e a redução de impactos de transporte.

Realizado ao ar livre, o Green Market Madeira proporciona aos visitantes não só um espaço de contacto direto com a natureza, mas também uma experiência cultural e ambiental que alia comunidade, criatividade e consciência ecológica. Outro dado que marca esta edição é o perfil dos visitantes: a maioria são estrangeiros, confirmando o potencial turístico desta iniciativa.

Este ano, o evento contou ainda com a presença de Carolina Pixel, artista alemã que recentemente expôs no Mónaco e no Louvre, com agenda já marcada para Nova Iorque. Radicada na Madeira, a criadora encontra na Região a sua principal fonte de inspiração e utiliza frequentemente materiais locais nas suas obras, com destaque para o basalto. Ao DIÁRIO, não escondeu a satisfação por viver na Ilha e poder integrar o Green Market Madeira, evento que considera essencial para dar visibilidade a projectos artísticos e ecológicos.

A vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, também marcou presença e congratulou-se com a forte adesão de visitantes e expositores, sublinhando que iniciativas deste género valorizam os artesãos e artistas locais. A autarca deixou ainda a promessa de apoiar e dinamizar novos eventos desta natureza no concelho, reforçando a promoção da identidade cultural e económica da Calheta.