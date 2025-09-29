 DNOTICIAS.PT
Voluntários recolheram 400 quilos de lixo de praias do Funchal

Dezenas de voluntários recolheram cerca de 400 quilos de lixo em praias do Funchal, na sexta-feira e no sábado, tanto por terra como por mar, revelou hoje a associação que organizou a iniciativa.

A iniciativa faz parte do projeto ecoRoute, que na Madeira é representado pelo Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM).

Em comunicado, a associação indica que na sexta-feira decorreu a limpeza entre as praias do Toco e do Lazareto, "um local com grande relevância histórica para a cidade do Funchal, situado no limite da Reserva Natural Parcial do Garajau, um dos expoentes máximos das boas práticas de preservação ambiental".

Os voluntários fizeram a recolha sobretudo por mar, entre as 10:00 e as 12:00, de modo a recolher lixo nas praias inacessíveis por terra.

Nesta ação participaram cerca de 50 pessoas e foram recolhidos cerca de 270 quilos de "lixo variado, entre plásticos, metais e artes de pesca abandonadas".

Já no sábado, decorreu a limpeza subaquática da Praia do Forte de São Tiago, também entre as 10:00 e as 12:00.

Os voluntários -- mergulhadores autónomos e de apneia -- fizeram a "recolha de resíduos subaquáticos resultantes da atividade humana entre o Forte de São Tiago e a Praia da Barreirinha".

Segundo o CEAM, estiveram envolvidos 18 voluntários, que recolheram cerca de "140 quilos de lixo variado, entre pneus, plásticos e artes de pesca abandonadas".

