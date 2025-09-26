Armas de guerra apreendidas a contrabandistas em praia nacional

Bom dia. Esta chamada do título é uma das principais notícias das primeiras páginas dos jornais e seus suplementos que se publicam nesta sexta-feira, 26 de Setembro de 2025.

No semanário Expresso:

- "PS admite substituir Chega e aprovar nova lei da imigração"

- "Portugal produz drones kamikaze ucranianos"

- "O exame médico mais minucioso do mundo"

- "DGS pondera restrição de bebidas energéticas a menores"

- "Autárquicas. Pizarro lidera (por pouco) corrida no Porto"

- "PS tem 79 Câmaras em risco de erosão eleitoral"

- "Dívida dos municípios caiu 43% na última década"

- "Transportes grátis não tiram carros das cidades"

- "Plano pedido pelo Governo desloca médicos de 12 maternidades"

- "142 gestores e empresários pedem alívio fiscal no Orçamento"

- "Jimmy Kimmel voltou, mas a censura está instalada nos EUA"

- "As pratas roubadas na embaixada de Espanha"

- "Fisco entrega ao MP faturas da construção da casa de Montenegro"

- "Faltam professores no 1.º ciclo"

- "Problema de saúde beneficiou Ventura"

- "Lei laboral só depois de eleições"

- "Parlamento dá luz verde a Álvaro"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "Admissão de mulheres provoca debandada nunca vista no GOL"

- "Entrevista. Carlos Carreiras. 'A política em Portugal está doente'. 'Não acredito que possa voltar a haver Fórmula 1 no Autódromo do Estoril'"

- "Entrevista imprevista. José Gameiro. 'Seria bom para o mundo se a Melania Trump se apaixonasse por Putin'"

- "Imigrantes que podem votar nas autárquicas não chegam a 40 mil"

- "Eduardo Oliveira e Silva. 'Presidenciais: podem ser os emigrantes a decidir'"

- "Procurador do caso Influencer na Operação Marquês"

- "Gestor suspeito no 'Cartão Vermelho' ganha prémio no Novo Banco"

- "Governo quer Autoridade Aduaneira da UE no Porto"

- "João Catarré. 'Sou direto e verdadeiro'"

- "Liberais levantam reservas às contas do partido"

- "Chega. 'Ministro sombra' representa árabes"

- "Santiago do Cacém. PSD e PS apoiam o mesmo candidato"

- "José Luís Pinto de Sá. Elevadores de Lisboa: modernizar ou acabar"

Ver Galeria

No Diário de Notícias:

- "Eleitores de direita e que defendem cortes de impostos são os que mais se abstêm"

- "Defesa. Suecos da Saab desafiam Estados Unidos na venda de caças de guerra a Portugal"

- "Autárquicas em Cascais. Habitação para classe média e transportes são o reverso da linha na 'terra do privilégio'"

- "Medidas. Governo mexe na habitação para 'abanar' o setor"

- "CEO da Easyjet. 'A NAV é ineficiente. É o momento de pensar em privatizá-la'"

- "França. Condenação histórica: 5 anos para Sarkozy por financiamento de campanhas pela Líbia"

- "Rafaela Ferraz: 'Não penso muito na morte. Já nos mortos, penso bastante'"

- "História. 50 anos do assalto à embaixada de Espanha: o dia em que a raiva ao franquismo criou um incidente diplomático"

No Correio da Manhã:

- "Na Carrapateira, Aljezur. Traficantes de droga com armas de guerra. GNR caça sete homens e apreende arsenal"

- "Benfica-Gil Vicente. Mourinho garante que é Rios e mais dez"

- "Salzburgo 0 FC Porto 1. Dragão embala e triunfa com valsa austríaca"

- "Sporting. Rui Borges já conta com reforços"

- "Vila Nova de Foz Coa. Padre filma práticas sexuais"

- "Pacote de habitação. Choque fiscal quer colocar 45 mil casas no arrendamento"

- "Sidney e Nélida. Suspeitos de triplo homicídio com sexo na prisão"

- "A 200 km de casa. Recém-nascido de Loures operado de urgência em Coimbra"

- "IGAS conclui. Inspeção associa morte a greve no INEM"

No Público:

- "Misericórdias preparam-se para reaver dois hospitais já em 2026"

- "Retrato de 9 artistas. A banda desenhada portuguesa floresce livre"

- "Casas até 648 mil euros e rendas até 2300 com incentivos fiscais"

- "Gaza. Espanha e Itália enviam navios para escoltar flotilha solidária"

- "Autárquicas. Histórias de fome e exclusão em Ponta Delgada"

- "Fim do SEF. Polícias estão a controlar mais imigrantes nas ruas"

No Jornal de Notícias:

- "GNR apanha gangue com armas de guerra em praia do Algarve"

- "Salzburgo 0-1 FC Porto. Príncipe William. Extremo brasileiro marcou um grande golo nos últimos suspiros de um jogo sem brilho"

- "Benfica. Mourinho não espera carinho no Dragão"

- "Governo desce o IVA das casas até 648 mil euros para taxa de 6%"

- "Guimarães. Polémica com o PDM e habitação por fazer dominam debate entre candidatos"

- "Programa E-Lar. Voucher para trocar fogão e esquentador tem de ser usado de uma vez só"

- "Incêndios. Quebra de 40 toneladas na produção de mel"

- "Serralves. Festa do Outono com 150 atividades grátis"

No Negócios:

- "Classe média vai ter de pagar IVA no E-Lar"

- "Imortalidade: o novo luxo das elites"

- "Pacote habitação. Contratos de renda moderada até 2.300 euros só pagam 10% de IRS..."

- "... e investir neste tipo de rendas dará isenção de IMT, IMI e AIMI"

- "142 líderes das maiores empresas insistem na redução de IRS e IRC antes do OE"

- "Eleições. Câmaras vão a votos em outubro com contas mais sólidas"

- "Entrevista. Stefan Gerlach. França tem de mudar 'antes que a situação exija medidas mais drásticas'"

No Jornal Económico:

- "Pacotão para a habitação, IVA de 6% para rendas e construção"

- "Convidámos pessoas que pensam pela própria cabeça para discutir a União Europeia"

- "Os ministros da Economia e da Defesa juntaram-se a um ex-governador, a um antigo comissário europeu e ainda ao CEO dos CTT, Tranquilidade, Greenvolt, Visa e Fundação Santander. Também participou o líder da FIPA, um candidato presidencial, o ex-patrão da Stellantis e mais decisores"

- "Hovione investe 200 milhões no Seixal"

- "Sauditas querem mais negócio das PME portuguesas"

- "América e Suécia querem vender aviões a Portugal..."

- "... e China quer fornecer scanners a portos e aeroportos"

No Record:

- "Benfica. 'Acabaram os casos na justiça', Rui Costa crê no triunfo eleitoral e aponta dedo a Vieira"

- "Benfica-Gil Vicente. Garantias de Mourinho. 'Vou dar confiança a Rios. Jogará de certeza'"

- "Salzburgo 0-1 FC Porto. Dragão ganha a todos. 7 jogos, 7 vitórias e 16-1 golos"

- "Sporting. Hjulmand manda nos penáltis. Rui Borges não mexe na hierarquia"

- "Taça de Portugal. Ligação à SAD em causa. Portimonense gera polémica"

- "FPF. Pedido acesso a caixa de emails. Fernando Gomes na mira da PJ e do MP"

- "'Nunca fui notificado para prestar esclarecimentos', reage o ex-presidente"

No A Bola:

- "Rui Costa diz que treinador percebeu o momento do Benfica. 'Contrato do Benfica não está acima do de Schmidt'"

- "'Criou-se um desgaste com Bruno Lage. Ele percebeu'. 'João Félix? Não consigo combater com a Arábia'. 'Nunca mais falei com Vieira', Rui Costa"

- "Benfica-Gil Vicente. José Mourinho queixa-se da fadiga, do calendário e das seleções"

- "Salzburgo 0-1 FC Porto. Ninguém pára o Dragão. No último suspiro do jogo, William Gomes tirou coelho da cartola e resolveu"

- "Sporting. Golos que valem milhões. Nos últimos três mercados, SAD investiu quase Euro100 M em quatro avançados, Gyokeres, Harder, Luís Suárez e Ioannidis"

- "Nuno Santos só volta no final de outubro"

- "Taça de Portugal. Sporting vai a P. Ferreira, Benfica a Chaves e FC Porto a Celorico de Basto"

E no O Jogo:

- "Salzburgo 0-1 FC Porto. Fuga para a vitória. Portistas arrancam com o pé direito graças a um lance genial de William Gomes ao cair do pano"

- "William Gomes. 'Estou com pontaria'"

- "Francesco Farioli. 'Pedi para ele cruzar, ainda bem que não me ouviu'"

- "Benfica- Gil Vicente. 'Não sei quando haverá o meu cunho'. José Mourinho preocupado com o calendário"

- "Ríos continua no onze, Lukebakio sem 'gasolina'"

- "Rui Costa e o salário do técnico: 'Não ganha mais do que Schmidt'"

- "Sporting. Suárez a todo o gás. Colombiano com o melhor início de época"

- "Rui Silva, Diomande e Geny aptos para visita ao Estoril"

- "Taça de Portugal. Dragão mais feliz no sorteio. P. Ferreira-Sporting. Chaves-Benfica. Celoricense-FC Porto"