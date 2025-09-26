Passageiros nos Aeroportos da RAM aumentaram 18,1% em Agosto

O Aeroporto da Madeira, bem como o Aeroporto do Porto Santo, tiveram crescimento em Agosto de 2025 no número de passageiros movimentados e aeronaves comerciais de 18,1% e 17,3% respectivamente, significando 584,5 mil pessoas a chegar e a partir, bem como 3.823 voos a aterrar e a descolar, de acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

De acordo com a DREM, foi o aeroporto da Madeira que registou os maiores resultados, com "aumentos no movimento de aeronaves (3.480; +18,2% face a Agosto de 2024), bem como no número de passageiros (545,5 mil; +18,8%)", enquanto no aeroporto do Porto Santo, "registaram-se também acréscimos, mas de menor intensidade, no movimento de aeronaves (343; +8,5% em relação ao mesmo período de 2024) e no número de passageiros (39,0 mil; +9,1%)".

No acumulado dos primeiros oito meses de 2025, "as variações do movimento de aeronaves e de passageiros foram de +13,9% e +13,0%, respectivamente", o que significa que Agosto superou já a média dos restantes 7 meses.

Aliás, isso fica claro noutros indicadores mais ao pormenor. "Em Agosto de 2025, cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 157 passageiros (156 em Agosto de 2024) no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor situou-se nos 113 passageiros, valor idêntico ao observado no período homólogo", sendo que neste mês, "o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 21,9% no tráfego internacional (327,1 mil) e 13,6% no segmento doméstico (257,4 mil)".

Foto DREM

Mais, no aeroporto da Madeira, "o tráfego internacional (59,1% do total) predominou face ao doméstico (40,9%). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (88,6% do total), mas com maior desproporção comparativamente ao mesmo período em 2024 (81,7% do total)", confirmando (ainda por divulgar) ainda que Agosto deverá ser o melhor mês de sempre no turismo regional, em termos de dormidas e, muito provavelmente, em termos de proveitos.

Continuando, "no mês em referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,6% do total de aeronaves movimentadas e 94,2% dos passageiros (91,7% e 94,4% em Agosto de 2024, respectivamente)", enquanto que "a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 90,3%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 90,6% e do Porto Santo os 86,0%" Mas, curiosamente, "no ano passado, as taxas de ocupação homólogas foram superiores no conjunto dos dois aeroportos regionais (91,2%), no aeroporto da Madeira (91,6%) e no aeroporto do Porto Santo (87,4%)".

Voltando ao acumulado de Janeiro a Agosto de 2025, "o número de passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM (excluindo os passageiros em trânsito) ascendeu a 3.821,8 mil" (ou seja mais de 3,8 milhões). E "deste total, 44,0% correspondeu a tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, incluindo ligações interiores e domésticas, enquanto 56,0% referiu-se a tráfego internacional. No âmbito deste último, o Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e destino dos voos da RAM, representando 26,7% do total, seguido da Alemanha, com 20,2%. A França surgiu novamente na terceira posição com 10,9%, sendo seguida de muito perto pela Polónia, com 9,5%", conclui.