'Falcon' transfere doente da Madeira para o Continente

Um doente foi transportado no último sábado, por um avião Falcon 50, da Esquadra 504 - "Linces", entre o arquipélago da Madeira e o Continente.

A informação foi prestada ontem, através do X (Twitter), pela Força Aérea Portuguesa.

Refira-se que um voo de Falcon 50 entre a Madeira e o continente dura cerca de uma hora e 15 minutos, dependendo da rota, do vento e das condições meteorológicas.