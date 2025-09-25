Ciclone mantém deslocação até aos Açores e segue para litoral oeste do continente

O ciclone Gabrielle mantém a sua deslocação em direção aos Açores e dirige-se depois para o continente, prevendo-se no sábado chuva acompanhada ocasionalmente por trovoada, no litoral oeste, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, com base nas mais recentes previsões "o ciclone Gabrielle mantém o seu deslocamento para leste/nordeste em direção ao arquipélago dos Açores, onde irá passar como furacão", dirigindo-se "posteriormente para leste/sueste, em direção a Portugal continental já em fase de depressão pós-tropical, a qual deverá ocorrer a partir das 12:00 UTC de dia 26".

"Assim, a partir do final de dia 27, no litoral oeste, preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, estendendo-se ao restante território, em especial ao Centro e Sul", no domingo, lê-se na nota.

O IPMA acrescentou que, adicionalmente, espera-se "um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, assim como da agitação marítima".

Segundo o IPMA, pelas 20:00 de Lisboa (19:00 nos Açores), o Gabrielle estava a caminho do grupo ocidental do arquipélago dos Açores (ilhas das Flores e Corvo), mas, "tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra, permanece alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade", podendo originar alterações na previsão atualmente disponível.

O IPMA avançou estar a acompanhar os cenários possíveis e poderá eventualmente emitir avisos meteorológicos, conforme a gravidade da situação, "encontrando-se já emitido um aviso amarelo de agitação marítima para a costa ocidental a sul do Cabo Mondego, para ondas de oeste com quatro e cinco metros de altura significativa".

O grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) viu hoje agravados de amarelo para laranja os avisos meteorológicos face à aproximação do ciclone, que poderá gerar ventos de 200 quilómetros/hora e vagas de 12 metros.

Segundo o IPMA, para o grupo Oriental foram emitidos avisos laranja para a agitação marítima, com ondas de sudoeste, e para o vento forte, ambos a vigorarem das 06:00 às 15:00 de sexta-feira.

Há também avisos amarelos, das 00:00 às 06:00 de sexta-feira, relativo à agitação marítima e ao vento.

Já nas ilhas Flores e Corvo, o aviso laranja para vento emitido passa a vigorar das 06:00 às 15:00 de sexta-feira, quando anteriormente vigorava das 06:00 às 09:00 de sexta-feira.

No grupo Central, composto pelas ilhas de Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa, vigora um aviso vermelho para vento (00:00 às 09:00 de sexta-feira), que anteriormente abrangia o período das 00:00 às 12:00. Há também uma atualização de um aviso laranja para agitação marítima, para o período das 00:00 às 03:00 de sexta-feira.

O IPMA antecipou ainda outro aviso laranja para vento, das 12:00 às 15:00 de sexta-feira, para o período das 09:00 às 12:00 do mesmo dia.

Ainda no grupo Central, o IPMA emitiu uma atualização do aviso amarelo para precipitação, que vigorava das 00:00 às 18:00 de sexta-feira, para das 09:00 às 15:00.

Os Açores declararam, entretanto, situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, anunciou o Governo Regional.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.