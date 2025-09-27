MPT diz que viatura de socorro permanece inoperacional desde Março

O MPT – Partido da Terra voltou, hoje, trazer a público a situação de uma viatura de socorro de montanha entregue aos Bombeiros Voluntários Madeirenses em 26 de Março de 2025, que "mais de seis meses depois, continua sem matrícula e sem condições legais para operar", denuncia o partido.

Numa nota remetida às redacções, o MPT recorda que, já em Julho, o deputado municipal Valter Freitas Rodrigues havia alertado para este impasse.

"O Serviço Regional de Protecção Civil foi chamado a emitir a declaração necessária à isenção do ISV, mas, até agora, o processo não foi desbloqueado. Em resposta oficial, a Câmara Municipal do Funchal admitiu que a legalização só deverá estar concluída em Setembro, alegando 'questões burocráticas e encerramento temporário do fornecedor'”, expõe o partido em comunicado.

O candidato do MPT à presidência da Câmara classifica estas explicações como “puro ilusionismo político” e acusa a autarquia de “inércia, incompetência ou negligência”.

“O dinheiro público é para proteger vidas e melhorar serviços, não para adornar garagens ou servir de desculpa a quem não cumpre", sublinha a mesma nota, onde o MPT exige "a legalização imediata da viatura, a responsabilização dos decisores envolvidos, a revisão urgente dos procedimentos e o respeito pelas deliberações do Orçamento Participativo".

“O Partido da Terra reafirma o seu compromisso com a transparência, a boa gestão e a defesa do interesse público”, conclui o comunicado, garantindo que nas Autárquicas 2025 apresentará um projeto para “um Funchal mais eficiente, seguro e com mais respeito pelo dinheiro dos contribuintes”.