João Carlos Gouveia denuncia "perseguições"

O debate autárquico em São Vicente ficou marcado por acusações e contra-acusações. João Carlos Gouveia, candidato do PS, não poupou críticas a António Gonçalves, a quem chegou a reconhecer como “um jovem brilhante e empresário”, mas que, na sua opinião, trouxe “o que de pior existe na política”.

O socialista falou em “perseguições” e atitudes “persecutórias”, alinhando mesmo com as acusações feitas momentos antes por José Carlos Gonçalves, candidato do Chega, sobre alegadas chantagens levadas a cabo pelo PSD/CDS.

Perante este cenário, António Gonçalves manifestou estranheza pela narrativa dos adversários, lamentando que, passados 50 minutos de debate, ainda não se tivesse discutido o essencial: os projetos para São Vicente. “Não entendo o que se quer dizer que as pessoas têm medo. Queremos uma crítica construtiva”, afirmou, sublinhando que os eleitores esperam propostas claras e não um debate centrado em insinuações e suspeições.