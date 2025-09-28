Madeirenses conquistam 6 pódios em prova de badminton nas Caldas da Rainha

Os atletas madeirenses conquistaram seis pódios na 4.ª Jornada Nacional Não Seniores S11, S15 e S19, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton que decorreu neste fim-de-semana no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha - Joaquim Lopes.

A atleta Leonor Ribeiro (Club Sports da Madeira) esteve em destaque na categoria sub-19 pares senhoras (quadro principal), fazendo dupla com Mafalda Avelino (EDF), que viria a conquistar o título de campeã na referida vertente.

Igualmente em evidência esteve a atleta Maribel Sousa, em sub-19 (quadro secundário), que viria a se sagrar campeã nas vertentes de singular senhoras e pares senhoras, fazendo dupla com a atleta Rafaela Silva (CDCE), sendo ainda do escalão de sub-17.

Uma nota de referência para o título de vice-campeões conquistado pela dupla Simão Campos e Leonor Silva (ambos do Club Sports da Madeira) em sub-15 pares mistos, tendo atingindo pela primeira vez a final de sub-15, sendo atletas de primeira época do seu escalão, assim como a prestação na respectiva competição da dupla Xavier Penucho e Miguel Andrade (ambos do Club Sports da Madeira) em sub-11 pares, Leonor Silva (Club Sports da Madeira) em Sub-13 SS, que conquistariam o bronze nas respectivas vertentes.

Uma nota de imprensa da Associação de Badminton da Madeira informa que participaram nesta jornada nacional três clubes filiados (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Club Sports da Madeira e Clube Desportivo da Ribeira Brava), representados pelos seus atletas a competir nos escalões não seniores sub-11, sub-15 e sub-19.