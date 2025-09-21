Homem de 65 anos agredido na Rochinha

Um homem de 65 anos foi agredido ontem à noite, pelas 20h15, na Rua São João Bosco, na zona da Rochinha, no Funchal.

A vítima, que apresentava ferimentos ligeiros, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.