Homem de 65 anos agredido na Rochinha
Um homem de 65 anos foi agredido ontem à noite, pelas 20h15, na Rua São João Bosco, na zona da Rochinha, no Funchal.
A vítima, que apresentava ferimentos ligeiros, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
