Coligação PSD/CDS considera ser urgente dar vida à freguesia do Santo da Serra

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Santa Cruz mostra-se preocupado com o actual "estado de abandono" da freguesia do Santo da Serra por parte dos autarcas, indicando que a procura de visitantes, de madeirenses e de turistas, desceu drasticamente e uma parte significativa do comércio, no centro da localidade acabou por fechar as portas.

Nesse sentido, defende que é urgente "dar vida" à freguesia. Juntamente com Pedro Paixão, candidato à Junta de Freguesia, propõe uma renovação abrangente de todo o largo do Santo da Serra, de modo a tornar a freguesia atrativa e a dinamizar o comércio. O projeto contempla uma requalificação geral de toda a área com “redefinição de espaços, montagem de novos equipamentos, como postos de carregamento de viaturas elétricas, e um posto de atendimento turístico, para dar mais e melhor informação aos visitantes".

Saturnino Sousa aponta que existe mais para ver na freguesia do que só as levadas e caminhos rurais. "Há um importante património histórico para conhecer", dos quais destaca a Fonte de Santo António da Serra, também conhecida por Fonte do Bispo ou Fonte dos Ingleses.

O candidato diz não entender por que razão os fontenários desta freguesia não foram recuperados, como aconteceu noutras localidades do concelho. Para além do tom crítico à actual gestão camarária e de freguesia, o líder da coligação Mais Santa Cruz garante ter um projecto para a requalificação geral do largo do Santo da Serra, que incluiu a recuperação, identificação e preservação do património histórico.

“O nosso compromisso é requalificar, mas mantendo a tradição, mantendo a história e preservando o nosso património. Porque é tempo de avançar com coisas novas, mas sem deixar para trás a nossa identidade”, concluiu.