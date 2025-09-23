Mais de 40 concelhos mantêm-se hoje em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro continuam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu limpo, tornando-se nublado a partir do fim da tarde, vento mais intenso nas terras altas e pequena subida da temperatura, em especial da máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 5 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 28 graus (em Évora, Beja e Setúbal).