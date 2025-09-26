Al-Nassr bate campeão Al-Ittihad e isola-se na frente na Arábia Saudita
O Al-Nassr, orientado pelo português Jorge Jesus, isolou-se hoje na liderança do campeonato de futebol da Arábia Saudita, ao vencer fora o campeão Al-Ittihad por 2-0.
Sadio Mané, aos nove minutos, e o português Cristiano Ronaldo, aos 35, assistido pelo senegalês, selaram o triunfo do Al-Nassr, que conta por triunfos os quatro jogos disputados.
O Al-Nassr, no qual foram titulares Ronaldo e João Félix, conta 12 pontos, contra nove do Al-Ittihad e do Al-Taawon.