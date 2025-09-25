Ciclone chegou ao arquipélago e período mais crítico será durante a madrugada

O ciclone tropical Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22:00 locais (23:00 em Lisboa) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o "período mais crítico" seja durante a madrugada.

"Através das imagens de radar já começámos a ver as primeiras bandas de precipitação associadas ao ciclone tropical Gabrielle em aproximação. Isto significa, em termos práticos, que já começou a chover nas Flores, o vento já está a aumentar de intensidade e, em breve, deverá começar a entrar pelo grupo Central", disse à agência Lusa, pelas 22:00 locais, a meteorologista de serviço na Delegação Regional dos Açores do IPMA, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Flores e Corvo "já tiveram alguma precipitação com alguma intensidade" e a ilha do Faial deverá começar a sentir os efeitos "durante a próxima hora", seguindo-se, gradualmente as ilhas do Pico e de São Jorge, indicou.

"O período mais crítico que nós estamos a prever vai ser durante a madrugada. No grupo Ocidental [Flores e Corvo], será já a partir das 00:00 [locais] até às 06:00 da manhã. No grupo Central [Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge], também entre as 00:00, mas prolongando-se um pouco mais até às 12:00 de amanhã [sexta-feira]", disse.

Segundo Tânia Viegas, os primeiros efeitos da chegada do ciclone ao arquipélago açoriano estão "a começar a fazer-se sentir em linha com os avisos e com todos os comunicados que foram emitidos até agora".

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.