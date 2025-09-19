“A nossa força vem da confiança da população”
Marco Martins, candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava pelo movimento RB1, sublinha que a maior força da sua candidatura nasce do apoio directo da população. “Este movimento nasceu de pessoas para pessoas, sem imposições. É a voz dos ribeira-bravenses que nos sustenta e é essa confiança que nos motiva”, afirma.
Para além do apoio popular, o candidato conta com o respaldo do Partido Socialista, que decidiu, de forma livre e descomprometida, associar-se ao projecto. A esse apoio juntam-se também estruturas locais, bem como cidadãos de diferentes sensibilidades políticas que, acima das cores partidárias, reconhecem em Marco Martins a capacidade de proximidade.
“Os partidos são feitos de pessoas, e são essas pessoas que, na sua pluralidade, se têm juntado a nós. Quem me apoia sabe que comigo é preto no branco: quando digo não, é não. O nosso compromisso é com a população e não com elites partidárias”, reforça o candidato, garantindo que a sua candidatura é sustentada pelo empenho, pela dedicação e pela experiência de quem aprendeu a trabalhar com pouco e a fazer muito.