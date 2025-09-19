A área social foi um dos temas centrais colocados aos candidatos à Câmara Municipal da Ribeira Brava, revelando diferentes perspectivas e prioridades. Marco Martins, candidato do movimento RB1, destacou o envelhecimento activo como prioridade, defendendo políticas de proximidade e programas que valorizem os idosos e promovam a sua integração comunitária. Sublinhou que essa é uma área já valorizada pelo atual presidente Ricardo Nascimento, mas que deve ganhar maior dimensão no próximo ciclo autárquico.

Jorge Santos, da coligação PSD/CDS, apontou o combate às desigualdades sociais como compromisso assumido no seu manifesto eleitoral, do qual leu várias medidas em directo. Entre elas, destacou a criação de novas bolsas de estudo para jovens, a implementação de um transporte social sénior e o reforço de apoios às famílias mais vulneráveis.

Já Arnaldo Hernández, candidato do JPP, apresentou propostas mais específicas, como a criação de um cheque-vale cirurgia para apoiar munícipes em listas de espera no setor público e a constituição de uma equipa multidisciplinar dedicada ao combate ao isolamento, integrando profissionais de várias áreas para acompanhar de perto os casos mais delicados.

Tanto Marco Martins como Jorge Santos fizeram questão de recordar que a Associação ADBRAVA já desempenha um papel fundamental no apoio social e comunitário no concelho, funcionando como parceiro essencial da autarquia e exemplo de intervenção no terreno.