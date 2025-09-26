Prisão preventiva para traficante reincidente em Câmara de Lobos

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Câmara de Lobos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

O indivíduo, já reincidente, tinha na sua posse 210 doses individuais de heroína e 20 doses individuais de ‘bloom’, produto esse que foi apreendido pela PSP.

O homem foi detido na última terça-feira e presente a tribunal, onde lhe foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, devido ao facto de ser reincidente e ao perigo de continuação da actividade criminosa.

“Esta detenção é o resultado da persistência dos polícias da esquadra de Câmara de Lobos, que suspeitaram que o agora arguido, preso preventivamente, não ia parar a sua actividade criminosa”, escreveu a PSP num comunicado emitido.

Além disso, a polícia informou que o indivíduo foi identificado no dia 13 de Setembro na posse de 13 doses de estupefaciente e detido passados três dias. No dia 16, “na posse de 289 doses de estupefaciente de diferentes qualidades, de dinheiro resultante da venda e de materiais normalmente utilizados para a prática do crime de tráfico”.

No total das três operações policiais foram-lhe apreendidas 532 doses individuais de droga e 227 euros em dinheiro.

A Polícia de Segurança Pública aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes potenciadoras de graves alterações comportamentais e apela a que sejam transmitidas informações que possam facilitar a realização de mais acções eficazes na luta contra o narcotráfico.