ADN levanta "problema notório de ratos no Funchal"

O ADN - Madeira emitiu uma nota de imprensa em que dá conta que "tem conhecimento que os comerciantes da baixa têm alertado as autoridades para pragas de ratos em estabelecimentos, ruas e becos, sem efeitos práticos até ao momento".

"Os ratos são uma praga urbana e são os principais transmissores de uma doença causada por uma bactéria que é a Leptospira cujo prognóstico na maioria dos casos é muito mau, causando o síndrome de weil conduzindo na maioria dos casos à morte da pessoa em 48 horas", alerta a nota que é susbcrita pela candidata à CMF nas próximas autárquicas de 12 de Outubro.

"O facto de ser uma doença de Declaração Obrigatória, questionamos o porquê de não surgir nos dados epidemiológicos da RAM e afirmamos que existiram pelo menos dois casos que nos foram relatados e confirmados, pois chegaram ao nosso conhecimento", denuncia Carolina Barros. "Contactamos por e-mail quer o SESARAM, quer os Serviços Regionais de Saúde Pública e até ao dia de hoje não recebemos nenhuma resposta", lamenta.

Como candidata à CMF e sendo Médica Veterinária, promotora da Saúde Pública, "trabalhando com com animais, sinto-me no direito e obrigação de ser esclarecida assim como de alertar a população desinformada, estamos a falar em salvaguardar vidas animais e humanas, pois trata-se da Saúde Pública", reforça Carolina Barros.

Entende o ADN- Madeira que "a Câmara Municipal do Funchal tem de estabelecer uma estratégia integrada de limpeza de espaços públicos, monitorização constante, distribuição eficaz e sinalizada de raticidas de forma constante e as juntas de freguesia têm de cumprir o seu papel de forma mais ativa, fazendo sessões de sensibilização dos Munícipes alertando para esta problemática, tais como" e lista:

Nunca beber bebidas de garrafas diretamente (tampas podem estar contaminadas com urina de ratos)

Manterem os seus cães vacinados contra a Leptospirose que quiçá e em zonas de praga de ratos endémica devesse ser tornada obrigatória para evitar mortes desnecessárias de pessoas por zoonoses totalmente evitáveis e fatais na grande maioria das vezes.

Mais, o ADN - Madeira "alerta para o facto de que, a ausência de menção pública não garante que não existam casos. A informação pública pode demorar", reforçando que "casos podem estar no SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemológica) mas ainda não divulgados em boletins ou relatórios acessíveis. No entanto temos de consciencializar que sendo uma doença de Declaração Obrigatória, por constituir um real risco para a Saúde Pública, a Câmara Municipal do Funchal tem de tomar medidas urgentes para uma desratização eficaz do Município", conclui.