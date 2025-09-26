Oito desalojados e 103 ocorrências em várias ilhas açorianas

A tempestade pós-tropical Gabrielle provocou oito desalojados e 103 ocorrências em várias ilhas dos Açores, sem causar feridos, anunciou hoje o Governo Regional.

Num ponto de situação na sede da Proteção Civil açoriana, em Angra do Heroísmo, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática adiantou que, até às 07:00 (08:00 em Lisboa), foram registadas 103 ocorrências, das quais 49 estão resolvidas e 54 em processo de resolução.

Segundo Alonso Miguel, verificaram-se quatro situações de desalojados, abrangendo oito pessoas, quatro na ilha de São Jorge, três no Faial e uma na Graciosa, situações que foram "prontamente resolvidas".