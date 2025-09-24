Novo ciclone tropical avança rumo às Filipinas após passagem da maior tempestade do ano

O ciclone tropical Bualoi ganhou hoje força ao deslocar-se em direção às Filipinas, onde deverá chegar esta sexta-feira, três dias depois do supertufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025.

O Bualoi está atualmente a 815 quilómetros a nordeste da ilha de Mindanau, no sul do mar das Filipinas, com rajadas de vento até 105 quilómetros por hora, informou a agência meteorológica do arquipélago, PAGASA.

A PAGASA disse que o ciclone continuará a intensificar-se" e "poderá atingir o estatuto de tufão antes de atingir a região de Bicol", no centro das Filipinas, na tarde de sexta-feira.

Depois de atravessar o arquipélago, o ciclone Opong, como é conhecido nas Filipinas, deverá seguir em direção à capital, Manila, acrescentou a agência, no mais recente boletim.

Para já as autoridades das Filipinas emitiram apenas o aviso mínimo para ventos fortes na região central de Visayas.

No entanto, as aulas presenciais continuaram hoje suspensas em várias províncias do norte do país, ainda devido ao impacto da passagem do supertufão Ragasa, na terça-feira.

O Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres das Filipinas aumentou hoje para quatro o número de mortos no norte do arquipélago devido ao Ragasa, que causou ainda 11 feridos.

O anterior balanço apontava para três mortos, cinco desaparecidos e 17.500 pessoas desalojadas devido a inundações e deslizamentos de terra.

Também hoje, o Centro de Resposta a Desastres de Taiwan disse que equipas de socorro estão a tentar estabelecer contacto com 124 pessoas desaparecidas no leste do país, após o transbordamento de um lago.

Uma torrente de água e lama inundou a cidade de Guangfu, na região de Hualien, na terça-feira, em consequência das intensas chuvas provocadas pelo supertufão Ragasa, que causou, pelo menos, 14 mortes.

Às 11:30 horas locais de hoje (04:30 em Lisboa), as autoridades de Hualien voltaram a emitir uma nova ordem de evacuação da cidade de Guangfu, por receio da barragem natural do afluente do riacho Matai'an voltar a ceder, avançou a imprensa de Taiwan.

Quase 1,9 milhões de pessoas foram realojadas na província de Guangdong, no sul da China, que faz fronteira com Hong Kong e Macau, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

Tanto a China continental como as duas regiões administrativas especiais chinesas elevaram esta madrugada o nível de alerta para o mais elevado. Hong Kong registou 56 feridos enquanto em Macau houve apenas um ferido.

A agência meteorológica chinesa previu que o supertufão atingirá a costa entre as cidades de Taishan e Zhanjiang entre a tarde e a noite de hoje.

Escolas, fábricas e serviços de transportes públicos foram suspensos em cerca de uma dezena de cidades no sul da China.

Os tufões são fenómenos meteorológicos recorrentes no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico levam à formação de ciclones.