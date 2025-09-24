Ciclone fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores durante 24 horas

O Governo dos Açores determinou hoje o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18:00 de quinta-feira até às 18:00 de sexta-feira, devido ao ciclone tropical Gabrielle.

"Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18:00 do dia 25 de setembro e até às 18:00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (...) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central", afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

O grupo Central inclui as ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge, enquanto Flores e Corvo compõem o grupo Ocidental.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone.