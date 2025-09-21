António Silva acredita que Mourinho vai trazer mentalidade vencedora

O futebolista português António Silva disse hoje que acredita que o treinador José Mourinho vai trazer mentalidade vencedora ao Benfica, considerando ser especial ter atingido 150 jogos pela equipa principal dos 'encarnados'.

"Toda a gente sabe da qualidade que o míster Mourinho aporta às suas equipas, acho que, acima de tudo, é muito da sua mentalidade vencedora por ter passado por muitos clubes, por ter ganhado em todos os lados, e acho que é isso que ele pode trazer à nossa equipa", referiu, em declarações à BTV.

José Mourinho chegou ao Benfica para substituir Bruno Lage, e estreou-se no comando das 'águias' no sábado, com um triunfo por 3-0 em casa do AVS, no qual António Silva, de 21 anos, chegou aos 150 jogos com a camisola das 'águias'.

"Significa muito. Desde o primeiro jogo na equipa A que qualquer jogo em que eu entre em campo tem um significado muito grande, porque passei muitos anos na formação, e o meu sonho sempre foi jogar na equipa principal. Atingir esta marca dos 150, sendo tão novo, acho que é algo muito especial e que eu vou levar sempre para a minha vida", admitiu.

O defesa central internacional português considera que "a estreia é sempre o jogo mais marcante, porque é o primeiro, é onde tudo começa", recordando o triunfo sobre o Boavista, na quarta jornada da I Liga de 2022/23, em 27 de agosto de 2022.

"Acho que foi na altura algo muito especial, com 18 anos, muito novo, e que eu também não estava à espera naquela altura, e acho que sim, que esse foi o jogo mais especial", considerou.

Depois de ter começado a formação em alguns clubes do distrito de Viseu, António Silva, natural de Penalva do Castelo, mudou-se para o Benfica em 2015/16, com idade de iniciado, fazendo a estreia como sénior em 02 de abril de 2022, ao serviço da equipa B dos 'encarnados', numa derrota em casa do Mafra (2-1), na II Liga.