Região já tem 13 médicos em nova especialidade é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Bastonário da Ordem revela que há 32 clínicos em processo de apreciação na comissão criada para validar especialistas em Medicina de Urgência e Emergência.

Também na primeira, Nacional continua sem pontuar em casa. Alvinegros perderam (1-2) com o Arouca, num jogo onde falharam um penálti. Já o Marítimo foi eliminado da Taça de Portugal pelo Belenenses.

Nota ainda para trânsito, habitação e mais espaços verdes, para dar conta de que os funchalenses enumeraram os principais problemas do maior concelho da Região e lembraram o que falta fazer. 14 candidaturas disputam corrida à câmara.

Prisão preventiva para suspeitos de sequestro para ler ainda nesta edição. Vítima foi deixada num descampado sozinha sem roupa.

Por fim, a arte de trabalhar o requeijão. Amélia Teixeir tem 29 anos e é licenciada. Deixou tudo pelas receitas inovadoras e criou um conceito que está a dar que falar.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.