Rodrigues releva resposta "pronta e eficaz" dos Portos da Madeira no incidente com Lobo Marinho

O secretário regional da Economia relevou hoje "a resposta pronta e eficaz dos Portos da Madeira ao incidente com o Lobo Marinho".

Em nota emitida à imprensa, José Manuel Rodrigues elogiou "o excelente trabalho de todos os trabalhadores da APRAM que, num tempo muito curto, puseram todos os meios ao dispor para que o navio atracasse em segurança e os passageiros pudessem desembarcar com todas as condições".

"Foi uma operação difícil, que exigiu um elevado nível de prontidão e de profissionalismo dos trabalhadores portuários, com a operacionalização de um primeiro rebocador, a requisição de um outro que estava no Caniçal, mas que permitiu, em pouco tempo, assegurar o desembarque de passageiros, no cais norte, a saída do patrulha para o cais sul, por razões de segurança, a atracação do Lobo Marinho no seu local habitual, o desembarque de viaturas e mercadorias e a realização da segunda viagem do dia", afirmou o secretário da Economia, que acompanhou de perto as operações.

O governante afirmou, ainda, que "em princípio, todos os cais de acostagem da bacia do porto do Funchal estão operacionais, apesar do embate do navio e de alguns danos causados por este nos cais 6 e 7".

"Algumas defensas foram afetadas, mas espero que as próximas operações com navios de cruzeiros não sofram constrangimentos", acrescentou José Manuel Rodrigues.

O governante esteve, ao fim da tarde, no porto do Funchal a inteirar-se do ocorrido e em contacto com a presidente da APRAM, Paula Cabaço, com o director de Operações portuárias e segurança, Paulo Falé, e o director da Porto Santo Line, Carlos Perdigão.

O Lobo Marinho teve, hoje, dificuldades na atracação no Funchal, motivadas pelos ventos intensos, superiores a 30 nós, que impediram a normal atracação do navio.