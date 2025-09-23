Cláudia Perestrelo critica ausências no debate

“Os debates são momentos fundamentais de confronto democrático, de partilha de ideias e de transparência. É lamentável que o candidato do CDS [Dinarte Fernandes] tenha recusado estar presente", afirmou, e que o Chega não tenha sequer manifestado interesse em participar. Mas mais grave ainda é o facto de o Partido Socialista não ter conseguido, a tempo, entregar listas no Tribunal, demitindo-se de representar os santanenses e de assumir o papel de alternativa. Em democracia não há desculpas para a ausência. Quem não consegue organizar-se para concorrer, não tem condições para governar.

Não deixou de sublinhar a posição do JPP, que sendo uma das maiores forças da oposição na Região, "simplesmente desistiu" de Santana. "Esta ausência mostra bem a falta de projecto e de visão para o concelho.”

Para a candidata social-democrata, este cenário reforça a responsabilidade de quem decidiu dar a cara: “Estou aqui porque acredito em Santana, porque quero debater soluções e porque sei que os santanenses merecem mais respeito do que o silêncio ou a desistência. Enquanto outros viram as costas, nós apresentamos trabalho, equipa e projecto para o futuro do concelho”