Cláudia propõe mudança nas carreiras dos transportes públicos

A candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, considera a mobilidade um dos grandes desafios do concelho, marcado pela dispersão da população entre localidades como o Arco de São Jorge, Faial, São Jorge ou Ribeiro Frio. “É preciso dar respostas às pessoas que vivem longe do centro de Santana, do Faial ou de São Jorge. Os horários e a dimensão dos autocarros não estão adaptados. É chocante ver veículos de 60 lugares a subir São Roque do Faial completamente vazios”, apontou.

Para responder a este problema, a candidata propõe adequar as carreiras de transporte colectivo, quer nos horários, quer no tipo de veículos, e criar novas ligações entre Santana e outros concelhos, para apoiar quem trabalha fora. Dentro do concelho, sugere que o município disponibilize um serviço próprio de transporte, aproveitando as carrinhas escolares para servir a população durante o dia.

Outro eixo central da sua proposta é a integração dos táxis na rede local de mobilidade. “Temos muitos táxis de nove lugares que podem assegurar transportes regulares nas zonas mais afastadas. É preciso criar protocolos com o município e com as juntas de freguesia, bem como lançar um voucher táxi para idosos, pessoas com mobilidade reduzida ou sem transporte individual”, explicou.

Cláudia Perestrelo sublinha que a mobilidade deve ser pensada de forma prática e próxima. “Não é realista colocar um autocarro em certas localidades. Mas um táxi, que conhece as pessoas e as suas necessidades, pode dar essa resposta com muito mais eficiência.”

A candidata defende ainda a criação de um regulamento municipal de transportes, que assegure a mobilidade interna entre freguesias e apoie também quem se desloca para unidades laborais instaladas no concelho, como o hotel em São Jorge. “Temos de adequar carreiras, tornar os transportes mais eficientes e criar uma verdadeira rede intermunicipal em parceria com os taxistas”, frisou.

No mesmo plano, propõe o reordenamento do estacionamento no centro de Santana e em vários pontos turísticos das freguesias, para reduzir a pressão e melhorar a experiência de residentes e visitantes.