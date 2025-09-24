Newcastle, City, Arsenal e Tottenham avançam na Taça da Liga inglesa

Newcastle, detentor do troféu, Manchester City, Arsenal e Tottenham, com a ajuda de um golo do internacional português João Palhinha, avançaram hoje na Taça da Liga inglesa em futebol, ao eliminarem emblemas do terceiro escalão.

Em St. James' Park, os 'magpies' impuseram-se frente ao Bradford City (4-1), tendo fabricado o resultado volumoso graças a 'bis' de Joeliton (minuto 17 e 75) e Osula (19 e 87), com Andy Cook (79) a anotar o tento de honra do atual líder do terceiro escalão.

Com o luso Matheus Nunes a atuar de início e os compatriotas Rúben Dias e Bernardo Silva entre os suplentes durante todo o desafio da terceira ronda, o City superiorizou-se ao Huddersfield (2-0), com golos de Phil Foden (18 minutos) e Savinho (74).

O médio defensivo luso João Palhinha foi uma das figuras do triunfo dos 'spurs', no norte de Londres, diante do Doncaster (3-0), após inaugurar o marcador, com um pontapé acrobático, quando decorria o minuto 14.

A vantagem viria a ser ampliada pouco depois, face a um golo na própria baliza de Jay McGrath (17), com Brennan Johnson (90+4) a fechar a contagem.

Um golo madrugador de Eberechi Eze (oito minutos) abriu caminho para o Arsenal triunfar no reduto do Port Vale (2-0), onde Leandro Trossard (86) saltou do banco para marcar o segundo golo dos londrinos.