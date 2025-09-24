Madeirense Maria Caires vai representar Portugal no Peru
A madeirense Maria Caires foi coroada na noite desta quarta-feira, 24 de Setembro, no Salão Paroquial da Igreja de São Francisco Xavier, como 'Teen MS Global Portugal'.
A jovem natural da Calheta através desta coroação irá representar o país no próximo ano no concurso internacional Miss Sudamérica Global Contest, na categoria 'Teen', no Peru.
Sob a direcção nacional de Catarina Silva, Maria Caires acredita que nunca é cedo para sonhar e que cada 'não' deve ser transformado em combustível para seguir em frente. Na sua apresentação na página oficial da Miss Sudamérica Global Contest, a jovem refere que desistir não faz parte do seu caminho e o que define a sua jornada é a fé, perseverança e as conquistas.
O concurso reúne três categorias distintas: Miss Sudamérica, Teen Miss Sudamérica e Lady Miss Sudamérica.